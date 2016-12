Segunda Edición del Club de Rock and Roll talaverano BEAT MALARIA

El próximo viernes 23 de Diciembre no te puedes perder en Café Sala Manhattan la 2ª edición del Club de Rock and Roll talaverano BEAT MALARIA, con entrada gratuita donde algunos dj’s de la ciudad como: Nacho de la Cruz, Jorge Luján o Carlos Rossi sacarán a pasear sus discos de vinilo. Estoy con esta noticia que me tambaleo más que el producto interior bruto.Vais a poder escuchar diversos estilos que abarcan desde los años 50 a la actualidad como: rock and roll clásico, rockabilly, r&b, soul garaje, beat, psicodelia, folk, country rock, glam, pub rock, punk, power pop y cosas más durísimas. Alguna de las canciones que sonarán para que mováis el body son: Larry Williams -Slow Down / Johnny Kidd & The Pirates – Shakin’ All over / MC5 – Looking At You/ The Stooges – Raw Power/ Flamin’ Groovies – Headin’ for the Texas Border/ The Clash – Gates of the WestoThe Saints – This Perfect Day.