MARIO’S BARBER – Especial De Navidad

En esta edición Navideña durante los meses de diciembre y enero hacemos un reportaje especial con algunas empresas que destacan por su calidad en nuestra ciudad.

Especialista en arreglos de barba.

Ahora en Navidad no dudes en cuidar tu imagen como te mereces, pues es una época en la que todos queremos estar bien arreglados y se suele demandar el arreglo de cabello y barba en su conjunto. Al hacerte estos dos servicios, te aplicarán una promoción. En Mario’s Barber entienden las inquietudes del hombre de hoy para ofrecer una imagen actual y el estilo que mejor refleja su personalidad, todo esto fusionando en su conjunto los mejores productos específicos para hombre. Ésto unido a una peluquería actual y en constante renovación nos puede ofrecer desde la barbería más clásica hasta los estilos más actuales. Mario quiere agradecer a todos sus clientes la asombrosa acogida que ha tenido durante su reciente apertura y les desea a todos un fantástico año nuevo.

ESTILISMO MASCULINO – Todos los looks actuales tienen cabida aquí.

Mario’s Barber abrió sus puertas hace 4 meses y desde entonces su propietario Mario ha estado trabajando duro para que sus clientes estén radientes con su servicio, únicamente dedicado a caballeros. En esta peluquería/barbería a parte de cortes de pelo y arreglos de barba, encontrarás todos los productos necesarios para el cuidado de tu cabello y barba en tu día a día.

Mario nos cuenta que él lleva trabajando en este mundo de la peluquería desde hace 8 años y que dado que es muy joven supo que era el momento de abrir su propio negocio y no esperar a tener más edad, pues está sobradamente preparado y cualificado para ello. En Marios’s Barber contemplan todos los nuevos estilos actuales, Degradados o Fades, Hipsters, Fusion, etc. Ya seas un bear man, hipster o un chico normal no dudes y pruébalo, seguro que no te arrepentirás y volverás a este salón.