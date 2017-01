Joset Medina – La Belleza Del Cambio

Acerca de Joset Medina

Arquitecto diseñador de interiores y trotamundos. Desde temprana edad ha utilizado la pintura para expresar sus emociones y conectarse con otros seres humanos. A lo largo de este proceso ha descubierto los efectos terapéuticos del arte y su función como guía a través de cambios psicológicos. Por medio de su obra invita a las personas a dejarse llevar por la creatividad, no tener miedo de soñar, y abrazar la belleza en todas sus formas para acelerar el cambio personal interno.

Biografía

Joset Medina nació en San Cristóbal, Venezuela, en 1984 y comenzó a dibujar desde una temprana edad, creando caricaturas y haciendo retratos de su familia y amigos, prestando especial atención a las figuras femeninas inspiradas en la belleza interior y exterior de su madre y sus hermanas.

En 2007, se graduó con el título de arquitecto en la Universidad del Táchira en Venezuela; un año después, en 2008, se trasladó a Panamá para involucrarse con el desarrollo local emergente de la construcción. Poco tiempo después de trasladarse a Panamá comenzó a trabajar con varias oficinas de diseño arquitectónico como diseñador y luego como gerente de Proyectos para Ware Malcomb.

En marzo de 2012, Medina participó en una de los mas importantes eventos de diseño de interiores en América Latina – Casa Cor – trabajando junto a la disenadora de joyas Panamena, Melina Typaldos. Después de esta experiencia, Medina continuó explorando su visión estética para crear nuevas obras impregnadas de emoción, energía y su propia paleta de colores vibrantes. Sus más recientes trabajos fueron exhibidos ampliamente en Panamá. Proyectando la Carrera de Medina tanto en su país de adopción, Panamá, así como en Venezuela, con presentaciones en revistas y television.

En 2014 Medina viajó a San Francisco, California, donde entró rápidamente en la vibrante escena del arte de San Francisco, creando murales y exhibiendo su trabajo en diferentes eventos. Por otra parte, en el 2015 Medina participo en Macrofest Panamá, el cual es uno de los eventos locales más importantes dedicados al arte, la música y la moda.

Actualmente se encuentra explorando Europa, donde recientemente ha exhibido su trabajo en Asolo, Italia.

Statement por Joset Medina

Utilizo la pintura como un medio de auto-exploración para convertir fragmentos de mi propia historia personal en mensajes pictóricos concebidos para comunicarme con las personas a mí alrededor sin tener que expresarme verbalmente.

Cuando creé la obra deja miedos atrás y vuela, por ejemplo, yo estaba trabajando para una empresa multinacional de arquitectura, y la rutina estaba aplastando mi espíritu al hacerme olvidar de que era un ser humano con sentimientos que no deben ser reprimidos, sino más bien expresados a través de la creatividad y la libertad.

En algún momento, finalmente decidí dejar Panamá y trasladarme a San Francisco, donde la zona de confort que antes me hacía sentir “seguro” comenzó a manifestarse en su forma verdadera – es decir, el eco de una vieja memoria destinada a desvanecerse. Poco a poco la persona dentro de mí se convirtió en una mariposa y todos los temores que había cultivado con el tiempo comenzaron a desaparecer. Sabía con certeza que había tomado la decisión correcta, y no me arrepiento, solo sentí la necesidad de solucionar ese momento de duda y revelación en la superficie de uno de mis lienzos.

Durante mucho tiempo, sin embargo, después de mi partida de Panamá, me sentí atrapado en un puente imaginario, conectando pasado, presente y futuro, inseguro sobre cómo proceder y cómo alcanzar la luz espiritual que necesitaba para aceptar mi verdadera identidad, y la confianza requerida para convertir mi necesidad y la pasión por la pintura en un trabajo de tiempo completo. Para expresar los sentimientos de incertidumbre, de suspensión y liberación, pinté la obra Atrapada por sus propios demonios, y escribí esto (A veces escribiendo sobre mis pinturas me ayuda a aclarar su significado):

Una sombra oscura que está al acecho, como un torbellino que traga todo en su camino, convirtiéndose en un túnel oscuro que implícitamente apunta hacia la salida, me mantiene en un estado de aprisionamiento, tanto mental y físico; Puedo ver y percibir barras penetrar mi piel, lágrimas sangrado desde mis ojos en un crescendo de pena y dolor – la incomodidad de la realidad misma, cuyos reflejos distorsionados son sinónimos de la angustia, la ansiedad y la tortura que evoca sentimientos de añoranza y melancolía en una danza macabra compuesta de esperanzas y sueños rotos.

En San Francisco, me inspiré en gran parte por naturaleza, en particular los árboles. Hice las obras El árbol familiar (que representa a mi propia familia), Nunca renuncies, Mariposa interior y Guía interior.

La belleza del cambio

Una introducción a la obra de Joset Medina

Por Deianira Tolema (Escritora y crítica de arte contemporáneo)

Tenemos la tendencia a utilizar objetos como reflejos de nuestro ser temporal y, a veces, como portales de escape de lo que fuimos, lo que somos y lo que podemos ser. Objetos, sin duda evocan recuerdos y nos permiten viajar al pasado, por lo que necesariamente se crean conexiones con objetos o incluso colecciones de ellos. Pero a veces no queremos viajar hacia atrás; de hecho, en un mundo a menudo dominado por la manía de hacer el seguimiento de eventos y de la gente (y otros fenómenos) artistas y científicos se han convertido en filtros superiores de esa actividad. El arte de Joset Medina es ese tipo de filtro. De algún modo, no tiene paciencia con la monotonía de la vida diaria, pero sólo su “yo superior” que, con apariencia de entidad metafísica, está por encima y más allá del tiempo. Medina no trata de “atrapar” fragmentos transitorios del tiempo, sino más bien de “arreglarlos”. Parece que conoce el momento en el que sus lienzos se convierten en arte.

En sus emblemáticas obras “Las almas de los árboles” y “Deja los miedos atrás y vuela” y “Gritado desde el interior,” Medina cava dentro de su propio espíritu en busca de algo que podría dar lugar al enésimo cambio, preocupado tanto con su pintura como con su estado mental. Medina, No tiene miedo de salir de su caparazón para abrazar los desafíos que el universo ha estado preparando para él. Lo que estas tres obras tienen en común es una representación de la metamorfosis; los protagonistas son retratados justo antes o poco después de un eufórico cambio. En “Las almas del árbol” y “Gritando desde el interior,” hay un despertar, una forma y una entidad tienen un ser; en “Deja los miedos atrás y vuela” el cambio ya ha tenido lugar, y ha surgido la crisálida, alas se extienden y un ser resplandeciente emprende el vuelo hacia un cielo metafórico.

Cada una de las obras de Medina es el equivalente a un “renacimiento documentado,” momentos de transformación que podrían ser clasificados como temporales, sin embargo, en muchos aspectos, parecen producir cambios permanentes en todo el ser. Este paso de un estado a otro está presente en la mayoría de los antiguos y nuevos trabajos de Medina, entre ellos “Mariposa interior”, “La Caja de Pandora” y “Renacer”. Aquí la obsesión del artista por la renovación, despertar y, en cierto modo, la resurrección, se manifiesta en la forma de una mujer atrapada dentro de un árbol (Mariposa interior), luego, en forma de tentáculos negros y manos que cavan su salida de un cuerpo humano (La Caja de Pandora), y en última instancia, a través de forma de ojos y de plantas que crecen sobre los restos de cadáveres, alimentándose de la muerte para cosechar una nueva conciencia (Renacer).

Una de las obras más potentes de Medina es “Un mal sueño.” El equilibrio entre la idea y la forma es clásica: una madre con su niño dormido. Brillantes rojos y blancos se destacan mientras que el resto de la composición está oscurecida, casi borrosa. Esta madre, comprendemos, está preocupada por Panamá (el país donde vive Medina). La construcción y el desarrollo fuera de control están causando estragos en el paisaje, por lo que el cambio que apenas estamos percibiendo, está teniendo lugar ahora. Con una producción más realista que otras obras de Medina, “Un mal sueño” es menos acerca de la ansiedad personal del artista y la alegría en relación con el cambio y la transformación y más enfocada al temor sobre la dirección que está tomando el país. Hay algo de magia en esta pintura; aquí la amenaza es real, y no hay capullo en el mundo en el que los protagonistas de esta tragedia ambiental pueden ir a esconderse.

El mensaje de Joset Medina a aquellos que no han sido capaces de descubrir los efectos terapéuticos del arte y su función guiándonos a través de cambios psicológicos, es una invitación. El invita a las personas a dejarse llevar por la creatividad, a no tener miedo de soñar, y abrazar la belleza en todas sus formas para acelerar el cambio personal interno.

La capacidad de las personas para aceptar, e incluso desencadenar artificialmente el cambio, puede ser positivo en muchos aspectos, y de nuevo Medina está muy interesado en este aspecto del lenguaje visual. El arte que sugiere, es un camino hacia la mente, el corazón y el ser; es sinónimo de la experiencia de estar vivo, y parece que Medina está pintando la idea de que estar vivo es también un acto de conciencia, una mayor conciencia de que el cambio está sobre nosotros (y sobre otros). Con sus visiones cargadas de emoción de recuerdos ancestrales y bellezas presentes en la naturaleza, donde los seres humanos quizá serán más sensibles a su entorno, y hacia el arte, la espiritualidad y el cambio, Joset Medina es una especie de vidente, pintando el futuro de la especie humana.

