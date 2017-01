Eurovisión Talaverano

¡Me he vuelto un eurofan de la pradera! Tenemos a una talaverana entre los tres finalistas para representar a España en Eurovisión 2017. Se llama Vanesa Klein “Leklein” y ha pasado el corte de más de 100 durísimos artistas. El tema que lleva nuestra representante es pop electro-latino y se titula “Ouch!!!”. Cada vez que tarareo la canción me pongo boquita piñonera para que me salga a la perfección. LeKlein se encuentra entre las canciones favoritas de las más importantes web eurovisivas.

Lo que algunos desconocéis es que también tenemos a otro talaverano en el equipo creador de Fruela, otro de los finalistas, con la canción “Live it up”. Se trata de nuestro dj tremebundo Javi Reina, portada de LOVE Octubre.