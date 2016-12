CRISTINA MARTINEZ BODAS, PASIÓN POR LA IMAGEN Y EL DISEÑO EDITORIAL

Nací y crecí en Talavera de la Reina, ciudad que sólo abandoné para continuar mi formación en Publicidad y diseño Publicitario y gráfico en Madrid.

Siempre me sentí atraída por el mundo de la imagen, pero curiosamente el destino quiso que mi carrera profesional se desarrollara en el mundo del diseño editorial. Comencé trabajando para diversas editoriales del mundo de los viajes (elaborando y creando la primera revista “Turyocio”), publicidad, investigación y decoración, hasta terminar en el grupo “RBA Revistas” del grupo Planeta, donde tuve la oportunidad de participar en primera línea en la creación y diseño de la revista “Casa al día”, así como en diversas revistas de la misma editorial.

A finales de los 90 decido dar un cambio radical a mi vida dejando Madrid y volviendo a mi ciudad natal donde se me ofrece la posibilidad de volver al mundo editorial, esta vez de la mano del que había sido mi colegio “M.M. Agustinas” colaborando en su revista anual. Esta revista y el deseo de superarme me llevan a completar mi formación en Fotografía en la “Escuela de Arte de Talavera”. La fotografía se convierte así en mi verdadera pasión. Descubro a través de ella un mundo de sensaciones y emociones nuevas que me permite contar historias y plasmar sentimientos a través de la imagen.

La Escuela de Arte me abre un nuevo mundo de posibilidades para mi desarrollo profesional y emocional. Mi trabajo de final de estudios “Las niñas no quieren ser princesas” es seleccionado a nivel nacional como finalista para la V Edición de los premios Josep Albert Mestre de las Artes Plásticas y Diseño.

Talavera me ha brindado la oportunidad de participar en diversos concursos de los cuales he obtenido premios en los certámenes de Semana Santa, Mondas, Novias revista Cromática, Taboracom, etc…

