Artistas de la ciudad – Marta Manzano

“Soy. No me gustan los gatos y nunca he visto el final de Titanic”. Esa podría ser el resumen de mi vida. Nací enaunque fui criada entre, el pueblo que me ha visto crecer tanto artísticamente como personalmente, y algunos otros lugares de los que solo tengo vagos recuerdos. Siendo sincera, reconozco que la primera vez que entré en lano sabía si lo que haría sería lo correcto o simplemente un trámite hacia otro sitio pero, ¡sorpresa! Terminó siendo lo que, a día de hoy, me da ganas de seguir luchando por llegar alto.