Agenda Cultural Febrero 2017

TEATRO PALENQUE – SÁBADO 4 – 20:30 HORAS

TELA, CATOLA… DANZA ESPAÑOLA!!!

Juegos que se cantan, canciones que se bailan, bailes que se juegan. Todo esto es Tela, catola… Danza Española!!!, un recorrido por nuestra tradición dancística. Tomando como pretexto los juegos populares y bajo la personal visión del coreógrafo Alejandro Molinero, G9Danza pone en escena un espectáculo, en el que la rayuela es a tiempo de tangos; el escondite inglés es jotero; o el toque de palillos se utiliza para jugar a la gallina ciega. Vestuario atemporal que define y marca el carácter de cada bailarina; letras de creación personal que toman vida propia; y unos juguetes que adquieren la función de castañuelas, hacen que Tela, catola…Danza Española!!! Haga honor a su título y a la grandeza de nuestra danza: la Danza Española.

Compañía: G9Danza

Dirección artística: G9Danza y Alejandro Molinero.

Dirección escénica y coreográfica: Alejandro Molinero.

Intérpretes: G9Danza (Ana Llopis, Arancha Hoyos, Blanca Fdez. Reina, Inmaculada Freire Clavijo, Patricia Monzó, Raquel Cordero, Victoria Glez. Jurado Yolanda Ponce).

Música: VVAA.

Vestuario: Carmen Granell.

Iluminación: Nazareth Martínez.

Duración: 60 minutos

Butacas 12 – Anfiteatro 10

VENTA a través de INTERNET Y TELÉFONO: gastos de gestión NO incluidos

TEATRO VICTORIA – SÁBADO 18 – 20:30 HORAS

CICLO DE TEATRO EMERGENTE

SED, de Alejandro Butrón Ibáñez

Él y ella tienen una vida aparentemente perfecta, diseñada plano a plano. Nada parece ensombrecer su fabricada felicidad, pues la vida, más allá de las usuales preocupaciones, les sonríe. Pero, ¿qué sucedería si acribillásemos nuestros límites y mostrásemos a nuestros seres queridos los secretos más oscuros e impenetrables que con tanto celo guardamos? Sed se mueve entre el frágil equilibrio de las convenciones sociales, del miedo al extraño, la protección de nuestros vástagos y la ruptura con la máscara, el grito mudo de ayuda por el ser monstruoso que nace de nuestras entrañas y desconocemos cómo apaciguar, aunque lo busquemos desesperadamente.

Dirección: César Barló

Intérpretes: Mariano Rochman y Sauce Ena

Doble Sentido Producciones

Duración: 75 minutos

Butacas 10 – Anfiteatro 8

Premio a la Creación Artística 2016 Federico García Lorca, Universidad de Granada

TEATRO PALENQUE – SÁBADO 25 – 20:30 HORAS

EL PINTOR DE BATALLAS, de Arturo Pérez Reverte

El pintor de batallas narra la historia de Faulques, un fotógrafo de guerra que trabaja en una pintura al fresco sobre la guerra y la vida. Recibe la visita de Ivo Markovic, un croata al que disparó con su cámara durante la Guerra Croata de Independencia. Ha venido a matarle. Pero antes necesita comprender ciertas cosas.

Dramaturgia y dirección: Antonio Álamo

Intérpretes: Jordi Rebellón y Alberto Jiménez

Duración: 80 minutos

Butacas 12 – Anfiteatro 8

LOS VIERNES SE AFICIONAN AL TEATRO

TEATRO VICTORIA – 21:00 HORAS

Viernes 3

Cinco Sentidos Company

Curso de reciclaje, de Sixto de la Llave

Viernes 10

Fuera de Foco

La clausura del amor, de Pascal Rambert

Viernes 17

Paraskenia Teatro

Maison Closse, varios autores

Viernes 24

Grupo de Teatro Contracorriente

El cadáver del sr. García, de Enrique Jardiel Poncela

Precio único 4€

EL CULTURAL FAMILIAR

SÁBADO 11 CENTRO CULTURAL RAFAEL MORALES – 17:30 horas

STAR WARS: EL IMPERIO CONTRAATACA, de Irvin Kershner. EE.UU. 1980. 120 m. Aventuras. Ciencia-ficción.

Tras un ataque sorpresa de las tropas imperiales a las bases camufladas de la alianza rebelde, Luke Skywalker, en compañía de R2D2, parte hacia el planeta Dagobah en busca de Yoda, el último maestro Jedi, para que le enseñe los secretos de la Fuerza. Mientras, Han Solo, la princesa Leia, Chewbacca, y C3PO esquivan a las fuerzas imperiales y piden refugio al antiguo propietario del Halcón Milenario, Lando Calrissian, en la ciudad minera de Bespin, donde les prepara una trampa urdida por Darth Vader. (FILMAFFINITY)

Entrada libre hasta completar el aforo.

OTRAS ACTIVIDADES

MARTES – CENTRO CULTURAL RAFAEL MORALES – CLUB DE CONVERSACIÓN EN INGLÉS de 20:00 a 21:00 HORAS

MIÉRCOLES – UNED – DE 20:00 A 21:00 HORAS

MIÉRCOLES 1, 12:00 HORAS. TALLER DE FOTOGRAFÍA CON GABRIEL DURANDO CAMPOS, fotoperiodista argentino, que realiza Residencia Artística en la Escuela de Arte Talavera.

Escuela de Arte Talavera.

DEL 3 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO.

EXPOSICIÓN DE CERÁMICA DE ANTONIO PÓRTELA. La inauguración viernes 3 de febrero a las 20:00 horas. Sala de Exposiciones de la Escuela de Arte Talavera.

SÁBADO 4. CENTRO CULTURAL RAFAEL MORALES – DE 11:00 A 13:00 HORAS

TALLER, COLLAGEAR EN FAMILIA

Carlos Sánchez y Daniel Pozo

Recortar, romper, trocear, pegar, superponer…..en definitiva jugar con imágenes.

Por medio de las innumerables posibilidades que da el collage y con imágenes muy variadas se crearán composiciones cargadas de imaginación. Soluciones diferentes y diversas con el collage como técnica unificadora.

Capacidad: máximo 20 asistentes.

SÁBADO 11- TEATRO VICTORIA – 20:30 HORAS

CONCIERTO SOLIDARIO “UNA OPORTUNIDAD” CONTRA LA LEUCEMIA

Concierto solidario a beneficio de la Fundación Josep Carreras contra la leucemia a favor de la labor que realizan con pacientes, donantes y en favor de la investigación científica contra esa en enfermedad y concienciar a la población de la importancia de DONAR MÉDULA.

La Orquesta Rubalcaba y su directora Beatriz Gutiérrez, que colaboran de manera altruista, nos deleitarán varias obras conocidas internacionalmente. Disfrutaremos de un magnífico y animado concierto. Durante el acto se informará sobre el proceso de donación y la importancia de hacerse donante. Con un gesto muy pequeño puedes salvar una vida.

SÉ UN HÉROE, DONA VIDA

Duración: 90 min aprox.

Precio único: 5€

VENTA DE ENTRADAS: Escuela Municipal de Música y Danza. C/ Matadero, el 7, 8 Y 9 de febrero en horario de 17h a 19h.

FILA 0: Si no puedes acudir y quieres colaborar puedes donar la cantidad que desees en la web www.migranodearena.org una plataforma solidaria virtual para recaudar fondos que irán directamente a la fundación Josep Carreras. https://goo.gl/9EIQwL

DISEÑARIUM 17. Jornadas de Diseño.

Ponencias:

Lunes 6. 12:00 horas. Rawtech. A cargo de Andrés Domínguez.

Martes 7. 12:00 horas. Monógrafo estudio. A cargo de Carlos Serrano.

Miércoles 8. 12:00 horas. Sin tetas no hay capitalismo – el arte turborealista. A cargo de Riiko Sakkinen.

Sala Carmelo Castilla. Centro Cultural Rafael Morales

Organiza: Escuela de Arte Talavera

Martes 14. 20:00 horas.

EXPOSICIÓN-PRESENTACIÓN DEL TRABAJO FOTOGRÁFICO DE GABRIEL DURANDO CAMPOS realizado durante su Residencia Artística en Talavera.

Escuela de Arte Talavera

Jueves 16. 11:45 horas.

PRESENTACIÓN DE LA OBRA DE JIRO TAKAISHI. Ceramista y Profesor de la Universidad de Arte y Educación de Joetsu. Japón.

Escuela de Arte Talavera

4ª CICLO AULA DE POESIA ACTUAL

BIBLIOTECA JOSÉ HIERRO. 19:30 Horas.

Jueves 16

POETA: Alfredo J. Ramos

PRESENTADOR: Celia Ruiz Ibáñez

TEATRO PALENQUE – DOMINGO 26 – 19:00 HORAS

ENCLAVE DE AMIGOS 2 – CONCIERTO DE ENCLAVE MAESTOSO

Llega la segunda edición de “EnClave de amigos”, el concierto anual del cuarteto talaverano EnClave Maestoso acompañados, como no, por grandes artistas locales.

Como novedad este año, el concierto se celebrará en el Teatro Palenque de nuestra ciudad que cuenta con mayor aforo.

Artistas Invitados: Alfonso Delgado (Piano), Omar Felipe (Guitarra), Rosa María Loaisa (Baile), Amuel Aldama (Percusión), Teresa García-Atance (Baile), Laura Nava (Clarinete e ilustraciones con Luz y Arena), Ana Pinero (Violín), Alejandro Hernández (Violín), Javier Villa (Violonchelo).

Butacas: 8€ Anfiteatro: 7€

Puntos de venta: Grupo Aleben – C/ Miguel Ángel 11, Local 2, Peluquería Paris – Avda. Príncipe Felipe 23, Cafetería La Crèmme – C/ Pablo Picasso 1, Peluquería Luppe: C/ Barrio San Juan, 8, En los teléfonos 629 89 15 42 / 659 84 67 57 y en la taquilla del Teatro Palenque una hora y media antes de la representación

Más información en su página web www.enclavemaestoso.es.

VIERNES 24 TEATRO PALENQUE

GRAN FESTIVAL A BENEFICIO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA DE SAN JUAN DE AVILA

ORGANIZAN: Grupo de Coros y Danzas Pizarro, y Centro Extremeño

PUNTOS DE VENTA DE ENTRADAS: Centro extremeño, bar Gredos, bar casa Toni, frutería Isabel, y en taquilla hora y media antes del comienzo del espectáculo

XXXI CONFERENCIAS DE ARTE

Centro Cultural Rafael Morales – 19:00 horas

Del 13 de febrero al 13 de marzo

EN FEMENINO

¿Serías capaz de nombrar a cinco mujeres artistas anteriores al siglo XX? Sin duda te llevará un tiempo encontrar la respuesta. Es obvio que son más de cinco las mujeres que han brillado en la historia del arte, pero esta es una historia contada por los Hombres. A lo largo de estas sesiones nuestra protagonista absoluta es la mujer y su relación con el arte, tanto en su papel de objeto como de sujeto.

La pintura, según los griegos invento femenino, ha perpetuado durante siglos la imagen de la mujer en los diferentes momentos de la historia. Pero no se trata solo de analizar la figura femenina como símbolo, tanto de virtudes como de vicios, sino también de colocarnos al otro lado de la barrera y atender a aquéllas mujeres creadoras.

En definitiva, nuestro objetivo es hacer una reflectora en clave de género de las páginas del arte y rescatar del olvido la memoria de todas aquellas creadoras cuyo talento quedó oculto.

Lunes 13

Creadoras

Lunes 20

Diosas, Santas y Virtudes

Lunes 27

Las hijas de Eva

CENTRO CULTURAL RAFAEL MORALES, MIÉRCOLES 19:00 HORAS

CINE CLÁSICO

Miércoles 1

ALMAS DESNUDAS, de Max Ophüls. EE.UU. 1949. 82 m. Cine negro

Miércoles 8

DANZAD, DANZAD, MALDITOS, de Sidney Pollack. EE.UU. 1969. 121 minutos. Drama

Miércoles 15

EL JOVENCITO FRANKENSTEIN, de Mel Brooks. EE.UU. 1974. 105 m. Comedia

Miércoles 22

LOS SANTOS INOCENTES, de Mario Camus. España. 1984. 103 m. Drama social

CINE-CLUB MARIANA

MULTICINES CINÉBORA, JUEVES 21:30 HORAS

CINE DE ESTRENO

Jueves 2 FUEGO EN EL MAR, de Gianfranco Rossi. Italia. 2016. 108 minutos. Documental

Jueves 9 LOS CABALLOS DE DIOS, de Nabil Ayouch. Marruecos. 2012. 113 minutos. Drama social

Jueves 16 MAGALLANES, de Salvador del Solar. Perú. 2015. 109 minutos. Drama

Jueves 23 RAMS (EL VALLE DE LOS CARNEROS), de Grimur Hákonarson. Islandia. 2015. 93 minutos. Drama rural

PUNTO DE ENCUENTRO Y CULTURA EL SALVADOR

DE LUNES A DOMINGO

DE 10 A 14 Y DE 17 A 21 HORAS

Entrada libre hasta completar el aforo

Viernes 17. 20:00 horas

Presentación del libro Los imprescindibles. La novela de los últimos maquis, de Raimundo Castro. La presentación correrá a cargo de Agustín Yanel, secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), y Benito Díaz, historiador y profesor de la UCLM en Talavera. Ed. Esfera de los Libros. https://goo.gl/tTbV02

Sábado 18 – 19:00 horas

Charla Conferencia. EL ARTE DE VESTIR UN PASO, a cargo de D. Arnau Agüero. Nos introducirá en el mundo Cófrade, todo lo que rodea un paso en la distintas estaciones de penitencia, ropas, cera, incienso, exorno floral.

Organiza: Cofradía de REGANTES.

CONGRESO INTERNACIONAL LA ACTUALIDAD DEL PADRE JUAN DE MARIANA

ACTIVIDADES PRE-CONGRESUALES

JUEVES 2 – 19:00 H – MESA REDONDA

El Padre Juan de Mariana y el papel de España en la Historia Universal.

Iván Vélez Cipriano. Escritor, especializado en la España de la Época Moderna: “Juan de Mariana y el mito nacional de Bernardo del Carpio”.

José Luis Pozo Fajarnés, tutor de filosofía en la UNED e investigador asociado de la FGB: “El papel de Mariana en la Contrarreforma. La expresión de conflicto entre católicos y protestantes en el 500 aniversario de la Reforma”.

JUEVES 23 – 19:00H-CONFERENCIA

Juan de Mariana: sobre la manipulación de la moneda.

José Carlos Rodríguez, periodista. Escribe en Libertad Digital, El Imparcial, Voz Populi o El Subjetivo, entre otros medios, principalmente sobre la actualidad económica e internacional. Es miembro fundador del Instituto Juan de Mariana.

EXPOSICIONES

Centro Cultural Rafael Morales

De lunes a sábado

Horario de mañana: 10:00 a 14:00 horas

Horario de tarde: 17:00 a 20:30 horas

Domingos y festivos cerrado

DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO

EXPOSICIÓN: LA TAUROMAQUIA DE GOYA.

Con motivo del 200 aniversario de su primera edición (1816-1817) los 40 grabados originales la serie completa de la Tauromaquia de Goya podrán verse en Talavera de la Reina en una muestra comisariada por el experto en Goya D. Javier Gallego y Sánchez-Rollón.

La serie está estructurada en tres partes. En la primera, Goya hizo referencia a la historia de la fiesta en España desde la Antigüedad. En la segunda, representó a las figuras de las dos escuelas principales del toreo en el siglo XVIII, la navarro-aragonesa y la andaluza. Y en la tercera expuso varios lances de la lidia con desenlaces trágicos.

Goya fue capaz de aportar su mirada personal ante acontecimientos que ocurrían a su alrededor de una forma única. Goya da a La Tauromaquia un enfoque personal y comprometido. Busca desentrañar la esencia de la fiesta taurina. Sus imágenes desprenden tensión y dramatismo, efectos que consigue a través de la luz y el realismo.

DEL 3 AL 17 DE FEBRERO

EXPOSICIÓN 3×4 EXPOCOLLAGE

Autores: Sara de la Pola, Daniel Pozo y Carlos Sánchez

Sara, Dani y Carlos dan vida a través del collage a treinta y seis piezas, doce de cada autor. Soluciones creadas a partir de cuatro propuestas de título y de cuatro imágenes de cada uno, que se convierten en tres versiones originales de una misma cosa, basándose en un material común y usado libremente con los únicos requisitos del formato y de la técnica.

Inauguración: 3 de febrero a las 19:00 horas

DEL 24 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO

TERCER ENCUENTRO DE PINTORES Y ESCULTORES REALISTAS

(VER LO QUE MIRAMOS)

Eugenio Fernandez Díaz: “De eso trata la exposición, de ver un cuadro y que no te tengan que contar lo que tú puedes ver, y para eso estamos los pintores de toda España y de fuera de nuestras fronteras para enseñarte las obras que tú puedes ver y disfrutar”

DEL 23 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO

EXPOSICIÓN DEL CONCURSO FOTOGRAFÍA SEMANA SANTA

Organiza: Junta de Cofradías.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN-YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

“LA DOMUS DEL HOSPITAL: LOS TEMPLOS ROMANOS DE CAESARÓBRIGA”

Centro Cultural Rafael Morales

De Lunes a Sábado

Horario de mañana: 10:00 a 14:00 horas

Horario de tarde: 17:00 a 20:30 horas

Domingos y festivos cerrado

Entrada gratuita

Museo Etnográfico

De martes a sábado

Horario de mañana: 10:00 a 14:00 horas.

Horario de tarde: 17:00 a 19:00 horas

Domingos de 10:00 a 14:00 horas

Lunes cerrado

Entrada gratuita

Jueves 16 – 20:00 horas

Programa Músicas del Mundo

Rafa Monsonis. Cuencos Tibetanos

Sábado 25 – 17:30 horas y Domingo 26 – 11:30 horas

Master Class Kids (Taller). Cultura Culinaria

ACTIVIDADES EN LAS BIBLIOTECAS DE TALAVERA DURANTE EL MES DE FEBRERO

BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSÉ HIERRO

Infantil

Viernes 10, 18.00 horas. Cuentacuentos con Rafael Ordóñez. A partir de 3 años. Invitación disponible desde el 7 de febrero.

Martes 14, 18.00 horas. Bebecuentos con Arodaiva. De 2 a 5 años. Invitación disponible desde el 9 de febrero.

Viernes 24, 18.00 horas. Cuentacuentos con Titiricuenti. A partir de 3 años. Invitación disponible desde el 21 de febrero.

Martes 28, 11:30 horas. Taller creativo “Over the rainbow”. De 4 a 7 años. Taller creativo “Vintage”. De 8 a 12 años. Invitación disponible desde el 24 de febrero en información.

Juvenil y Adultos

Los días 6 y 13 a las 18:30 horas. Continuamos y finalizamos la lectura comentada de El Quijote con la colaboración del profesor José María Gómez Gómez.

Miércoles 8, 19:30 horas. Cuentacuentos en francés, Histories d´autrefois, a cargo de Chefi conteuse du groupe Ellas cuentan.

Entrada libre hasta completar aforo en el salón de actos

Martes 14, 19:30 horas. La biblioteca celebrará san Valentín con una actividad de aprendizaje integrado de inglés para adultos con canciones, proverbios y juegos de la cultura anglosajona: “Love is in the air” por la profesora Ana López, especialista en CLIL.

Entrada libre hasta completar aforo en el salón de actos.

Sábado 18, 11:30 horas. Taller de inglés para adultos, nivel medio. Inscripciones en información desde el 1 de febrero.

I CICLO DE CINE TALAVERA

Lunes 20, 19:30 horas

Cortometrajes del cineasta Chema Soria

ENAMORA y ¿POR QUÉ?

Lunes 27 a las 19.30 horas

Proyección de las obras de Alberto Mazuecos

FUNDIDO A ROJO y CONFIDENTE