Todo acerca de la Cámara de Comercio de Toledo

Charlámos con Milagros Aceituno del Pino, Responsable de Delegación Talavera de la Reina y Técnico de Empleo en la Cámara de Comercio de Toledo en la delegación de Talavera.

Cuéntanos Milagros, ¿cuanto tiempo llevas al frente de la Cámara de Toledo y que actividades desarrolla una figura como la tuya?

Llevo ya casi dos años desarrollando mi trabajo en la Cámara de Comercio de Toledo, en su Delegación de Talavera. Tengo la suerte de trabajar en algo que me gusta y apasiona. Mi trabajo me da la oportunidad de conocer de primera mano los problemas y las inquietudes de la gente de Talavera y Comarca. Lo más importante es que he conocido a las personas que están detrás de esos proyectos con sus miedos y esperanzas, y poder escucharlos e intentar ayudarlos resulta muy gratificante. Detrás y delante de mi hay un excelente equipo humano que me apoya y ayuda porque sin ellos la Cámara de Comercio en Talavera no podría desarrollar todos los proyectos.

Para las personas que no sepan exactamente todo lo que puede hacer la Cámara por ellos, haznos un resumen.

Es una corporación de derecho público, al servicio de las empresas, autónomos y los emprendedores y nuestro objetivo es ayudar a mejorar su competitividad, productividad y, en su caso, incrementar su internacionalización. Con esta premisa hecha, te puedes imaginar todos los servicios que aglutina la Cámara. Contamos con un Vivero de empresas con despachos equipados desde 150€/mes, con todos los servicios y permisos, tenemos un Área Coworking con posibilidad de despachos para reuniones desde 15€/mes. Contamos con servicios gratuitos como son la Ventanilla Única Empresarial, consultoría, asesoramiento y formación. Debido a la situación que tenemos en Talavera nos hemos centrado en la formación y el empleo, así estamos trabajando en el Plan PICE, Plan Integral de Cualificación y empleo, cuyo objetivo es mejorar la empleabilidad de jóvenes de 16 a 29 años, con independencia de su formación. Las ventajas de este plan son, entre otras, además de la formación a la carta que ofrecemos basada en las necesidades de la empresa, y por tanto de los nichos de empleo, una subvención de 4950€ que concedemos a las empresas que contraten mínimo seis meses a jóvenes PICE, y si decides emprender te apoyamos con 1800 € para que puedas consolidar la actividad.

Pero la Cámara es mucho más, es internacionalización, con Xpande y Xpande Digital, programas de ayuda dirigidos a empresas que deseen iniciarse o consolidarse en la exportación. También es innovación tecnológica con los programas TIC Cámaras e Innocámaras que te subvenciona hasta el 80% de la inversión que realices en al ámbito tecnológico en función de las bases de la convocatoria. No podemos olvidar el carácter solidario que la Cámara está desarrollando, además de los acuerdos firmados con Cáritas, y otras similares, hemos colaborado con causas solidarias e instituciones, apoyando la presentación del jabón solidario, propuesta de Ártica Bio cosmética, cuya recaudación irá íntegramente a la AECC. Hemos formado a más de 70 jóvenes con capacidades diferentes; hemos intentado dar a conocer el ELA con la presentación de un libro, El y ELA, de Esther Martín, cuya recaudación irá a la Asociación Adelante. Estamos especialmente implicados, colaborando activamente en la Declaración Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la Cerámica de Talavera y Puente del Arzobispo, como reza en la pancarta que está en nuestra fachada y que solo será retirada cuando se conceda esta distinción. El año pasado llegaron los Reyes Magos repartiendo ilusión a más de 100 niños con riesgo de exclusión social. Seguimos en contacto con ellos para repetir la experiencia.

¿Que es lo que piensas sobre la situación actual de Talavera?

Soy Talaverana, y me da mucha pena ver mi ciudad así, está triste, no veo movimiento y nos estamos metiendo en una dinámica que nos va a costar mucho salir, porque nos estamos acomodando a esta situación de crisis. Pero creo que Talavera puede salir, lo único que necesita es trabajar todos juntos en la misma dirección y devolver la ilusión a la gente de Talavera.

¿Crees que hay algo que los ciudadanos pueden mejorar desde sus casas?

Si, podemos comenzar a cambiar nuestra apreciación de las cosas, no esperar a que nadie nos saque de esta situación y ponernos manos a la obra, no conformarnos con la situación que tenemos sino intentar mejorarla, todos tenemos un potencial dentro y podemos descubrirlo y explotarlo. Si todos aportamos lo mejor de nosotros Talavera despuntará y volverá a ser esa Ciudad que era antes, acogedora, alegre, próspera y cabecera de una gran comarca que espera el resurgir.

¿Que pasos han de seguir los jóvenes para formarse adecuadamente y optar a un puesto de trabajo con futuro?

Yo les invito a que se pasen por la Cámara de Comercio, aquí les vamos a asesorar, les inscribiremos en garantía juvenil y les explicaremos todas las posibilidades reales que tienen atendiendo a su perfil, les haremos una orientación personalizada y les encaminaremos a la formación más adecuada a sus necesidades, porque sin formación es muy difícil alcanzar metas.

¿Cuál es tu opinión personal sobre la cuota de autónomo actual?

Creo que la tarifa plana de 50€ es un paso importante, pero es insuficiente, ya que seis meses, o un año es insuficiente para consolidar y hacer rentable una empresa, y los emprendedores no tienen capacidad para pagar la cuota de 300€ al mes, lo que les obliga a abandonar su negocio, un negocio que seguramente sería rentable a corto o medio plazo. Se podría pagar una cuota fija establecida durante todo el año y al final del periodo se abonase una cantidad en función de la facturación, como se hace con la declaración de renta. Deseo que haya cambios que mejoren la situación de los autónomos y que se parezca más a los países europeos.

Desde LOVE te damos las gracias por abrirnos las puertas de tu despacho y atendernos con esa alegría que te caracteriza, pues hay que hacer protagonistas a mujeres que dedican su día a día a una labor tan importante como la tuya.