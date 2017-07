14 españoles compiten en los europeos de esquí náutico

El próximo lunes 31 de julio comienzan en el Waterski&Wakeboard Complex de Seseña (Toledo) los entrenamientos libres para los campeonatos europeos Sub14, Sub17 y Sub21 de Esquí Náutico que se celebrarán del 2 al 6 de agosto en este complejo náutico.

En estos campeonatos participan 500 esquiadores de 27 países europeos, la mayor participación en los últimos 20 años. La delegación española está compuesta por 14 representantes que provienen de Madrid, Galicia, Vitoria y Barcelona. Entre ellos es Dani Teixidor, en la categoría Sub 14, quien tiene más probabilidades de medalla.

Según Ricardo Botas, Director de los Campeonatos, “esperamos que los representantes españoles hagan un buen papel y estén en varias finales. Alcanzar las medallas va a ser difícil, pero tenemos un equipo con un gran futuro que dentro de muy poco va darnos muchos éxitos en varias modalidades”.

La competición incluye cuatro disciplinas en sus modalidades femenina y masculina: eslalon, figuras, saltos y combinada y se disputarán en tres categorías: Sub 14 (menos de 14 años), Sub 17 (menores de 17 años) y Sub 21 (menores de 21 años).

Entre los equipos europeos Ucrania, Francia, Bielorrusia, Italia e Inglaterra son los países con más representantes con posibilidades de medalla. Destacan entre ellos los italianos Brando Caruso, récord de Europa en eslalon en Sub 21, y Alice Bagnoli, récord en la misma disciplina en Sub 17; en figuras, el favorito es el ucraniano Alexander Samolilov, en Sub 14; y en salto, el inglés JoePoland en Sub 17.

Tanto para la competición masculina como para la femenina, el campeonato constará de una manga preliminar y de una final en cada una de las disciplinas. Las preliminares se desarrollarán del miércoles 2 de agosto al viernes 4, y las finales se disputarán durante el fin de semana. El horario de las pruebas será de 8,00 a 18,00 horas y la entrada es gratuita para el público. La ceremonia de apertura de los campeonatos será al miércoles 2 de agosto a las 20,00 horas en el Waterski Complex de Seseña.

Los resultados se irán publicando en directo en:

-Campeonato Junior: http://www.iwwfed-ea.org/classic/17EAC002/

-Sub21: http://www.iwwfed-ea.org/classic/17EAC005/

Un centro de referencia mundial del esquí náutico y uno de los tres mejores de Europa

El SeseñaWaterskiComplex está considerado como uno de los mejores del mundo para la práctica del esquí náutico, tanto por el nivel de sus instalaciones y el equipo humano, como por su capacidad organizativa, ya demostrada en otros campeonatos nacionales e internacionales.

Seseña W&WC,centro considerado entre los tres mejores de Europa, cuenta con dos lagos especialmente diseñados y construidos para la práctica del esquí náutico, con todas las instalaciones técnicas necesarias para organizar campeonatos de cualquier nivel, estando reconocido y homologado por la Federación Internacional con la calificación más alta.